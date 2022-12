Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,1 Prozent auf 35,31 EUR. Die Deutsche Post-Aktie legte bis auf 35,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 928.126 Deutsche Post-Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,79 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Abschläge von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 51,60 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent auf 24.038,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

