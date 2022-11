Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Um 09:22 Uhr ging es für die Deutsche Post-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 37,79 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 37,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.142 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,31 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 27,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,15 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.038,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.036,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

