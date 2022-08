Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 37,85 EUR. Bei 37,76 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 846.001 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 61,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,34 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 33,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 13,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,05 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 05.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 24.029,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.473,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Post am 08.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Aktie aus.

