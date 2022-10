Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 35,66 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 795.699 Deutsche Post-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 58,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,85 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,15 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,04 EUR.

Am 05.08.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent auf 24.029,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.473,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Post am 08.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie wenig bewegt: Netzagentur-Präsident will angesichts Briefprobleme bei der Post sanktionieren können

Deutsche Post-Aktie in Grün: Deutsche Post rechnet mit gutem Weihnachtsgeschäft

Deutsche Post-Aktie unter Druck: Deutsche-Post-Finanzchefin sieht sich in Erwartungen bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post