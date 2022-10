Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 36,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bei 36,47 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.304.723 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 58,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 37,82 Prozent wieder erreichen. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,17 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,04 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.029,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.473,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

