Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagvormittag in Grün

Um 07:32 Uhr wies die Deutsche Post-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 40,69 EUR nach oben.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,28 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 33,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,37 EUR am 08.03.2022. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 6,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,41 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 09.03.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.116,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.380,00 EUR ausgewiesen.

Am 03.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Erste Schätzungen: Deutsche Post präsentiert Quartalsergebnisse

Logistik: Goldene Zeiten verblassen

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com