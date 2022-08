Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Nachmittag tiefer

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 36,47 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,85 EUR. Bei 36,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.418.574 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 61,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 40,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 33,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 9,06 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,05 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Deutsche Post gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.029,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.473,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

