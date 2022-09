Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Nachmittag ins Minus

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 30,21 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Post-Aktie bei 30,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,75 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.842.967 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,31 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 48,19 Prozent niedriger. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,55 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.029,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.473,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

