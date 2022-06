Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Nachmittag ins Minus

Die Deutsche Post-Aktie musste um 30.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 35,22 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 34,88 EUR. Bei 35,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 2.247.912 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,38 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 42,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (33,44 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 5,31 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,12 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 03.05.2022. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.593,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.860,00 EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q2 2022 wird am 05.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Post-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,01 EUR je Aktie belaufen.

