Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Deutsche Post-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 35,18 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,30 EUR. Zuletzt wechselten 1.082.890 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,79 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 39,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 18,55 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 51,60 EUR.

Am 08.11.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent auf 24.038,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

