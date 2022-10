Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagvormittag nahezu unbewegt

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 35,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,82 EUR. Bei 35,49 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 81.135 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 38,86 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,13 Prozent.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 56,18 EUR.

Am 05.08.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.029,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 19.473,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Post am 08.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

