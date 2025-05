Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 31,82 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 31,82 EUR zu. Bei 31,96 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.819.280 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 12,85 Prozent wieder erreichen. Bei 21,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 32,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,42 EUR.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

