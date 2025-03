Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 35,01 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 35,01 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 35,03 EUR. Bei 34,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 318.024 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,06 Prozent niedriger. Bei 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,21 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,37 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 2,09 EUR je Aktie aus.

