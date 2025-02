Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Mittag

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 32,54 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,33 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 739.866 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,898 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 37,64 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

