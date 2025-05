Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag gefragt

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 31,93 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 32,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,75 EUR. Bisher wurden heute 783.313 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 48,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,42 EUR.

Am 26.02.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 30,93 Mrd. EUR gegenüber 29,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 15.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

