Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 31,03 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 31,03 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,16 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 30,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,09 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 925.197 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 15,73 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,47 EUR am 07.08.2024. Mit einem Kursverlust von 24,36 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umsetzen können.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

