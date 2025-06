Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 33,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,47 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,22 EUR ein. Bei 33,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 415.554 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 7,29 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,41 EUR. Dieser Wert wurde am 12.06.2024 erreicht. Abschläge von 33,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,45 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Teilnahme am EU-Satellitenprojekt IRIS

Bekannte Gesichter der Wirtschaftskriminalität

Deutsche Telekom-Aktie höher: Telekom erwirbt nicht alle TV-Rechte an Frauen-WM 2027