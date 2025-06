Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 33,18 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 33,18 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,01 EUR nach. Mit einem Wert von 33,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.493.017 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,23 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.06.2024 Kursverluste bis auf 22,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 32,46 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,45 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 06.08.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2025 aus.

