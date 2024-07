Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,83 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 23,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,84 EUR. Mit einem Wert von 23,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.044.965 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,02 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 0,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 28,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,888 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,39 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 3,09 EUR je Aktie eingenommen. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,84 EUR je Aktie.

