Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,73 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,73 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 33,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.038.737 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,73 EUR am 18.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 62,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,74 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Das EPS belief sich auf 0,85 EUR gegenüber -0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 29,37 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

