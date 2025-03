Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag im Minus

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,72 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 33,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.540.316 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 6,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Abschläge von 38,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,74 EUR.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,93 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

