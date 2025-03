Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Kurs von 33,54 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 33,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 33,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 33,37 EUR. Bei 33,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.613.072 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 61,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,74 EUR an.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,93 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

