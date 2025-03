Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag freundlich

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 33,62 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 33,62 EUR. Bei 33,72 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 33,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.289.995 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 38,34 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,74 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,37 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

