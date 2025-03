Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 33,51 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 33,51 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,52 EUR an. Bei 33,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 229.682 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,74 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 30,93 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Aktie aus.

