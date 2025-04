Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 31,77 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,08 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 31,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,40 EUR. Bisher wurden heute 5.000.912 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 13,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 32,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,10 EUR.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,93 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 29,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 2,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

Vodafone-Aktie verliert: Kartellamt verhängt Abmahnung