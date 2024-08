Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,18 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,18 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 25,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.825.688 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2024 auf bis zu 25,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,64 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.08.2023 bei 19,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,15 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,890 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,59 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

