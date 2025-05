Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,12 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 34,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.240.808 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,25 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 57,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 29,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,01 EUR fest.

