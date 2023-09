Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 20,03 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 20,03 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.023.818 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 15,45 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,35 EUR am 04.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 13,38 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,58 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 27.221,00 EUR, gegenüber 28.168,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,36 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

