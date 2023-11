Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom fällt am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 21,82 EUR abwärts.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 21,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 21,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.420.091 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,01 Prozent. Am 08.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 15,19 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,97 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 27.556,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.979,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je Aktie aus.

