Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 21,93 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,97 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,92 EUR aus. Bei 21,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 141.510 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 21.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,66 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 16,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 31,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,88 Prozent auf 29.800,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Telekom