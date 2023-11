Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Mittwochvormittag zu

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 21,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 21,94 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,94 EUR. Mit einem Wert von 21,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.616 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,65 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

