Deutsche Wohnen SE Aktie News: Deutsche Wohnen SE verzeichnet kaum Ausschläge

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Wohnen SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 52,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.152 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Wohnen SE-Aktie sogar auf 52,98 EUR Der Kurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,94 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130.094 Deutsche Wohnen SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Bei 38,03 EUR fiel das Papier am 08.03.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,62 EUR an. In der Deutsche Wohnen SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen