Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE verteidigt Stellung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Wohnen SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52,86 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 15.784 Punkten notiert. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie legte bis auf 52,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,80 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 52,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.020 Deutsche Wohnen SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2021 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,03 EUR am 08.03.2021.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 50,42 EUR. Den erwarteten Gewinn je Deutsche Wohnen SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

