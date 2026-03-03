DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -1,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.071 +0,4%Euro1,1722 -0,5%Öl79,38 +9,5%Gold5.408 +2,5%
Deutscher Einzelhandelsumsatz sinkt im Januar unerwartet

02.03.26 08:15 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der deutsche Einzelhandel ist nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) schwächer als erwartet ins neue Jahr gestartet - allerdings von einer erneut nach oben revidierten Basis. Wie Destatis mitteilte, sank der preisbereinigte Einzelhandelsumsatz im Januar gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent und lag um 1,2 (Dezember: 2,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Umsatzzuwachs von 0,1 Prozent und eine Jahreswachstumsrate von 0,8 Prozent prognostiziert. Im Dezember waren die Umsätze im Einzelhandel nach revidierten Angaben um 1,2 Prozent auf Monatssicht gestiegen - weitaus deutlich als am 2. und 13. Februar gemeldet (plus 0,1 beziehungsweise plus 0,8 Prozent).

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)