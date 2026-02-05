Deutscher Industrieumsatz sinkt im Dezember

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging er gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent zurück. Der für November vorläufig gemeldete monatliche Umsatzanstieg von 2,7 Prozent wurde auf 2,9 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Dezember kalenderbereinigt um 1,9 Prozent niedriger.

February 05, 2026 02:08 ET (07:08 GMT)