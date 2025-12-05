Deutscher Industrieumsatz steigt im Oktober leicht

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Oktober leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Der für September vorläufig gemeldete monatliche Umsatzrückgang von 2,1 Prozent wurde auf 2,4 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Oktober kalenderbereinigt um 1,6 Prozent niedriger.

