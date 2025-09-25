Deutschland: Ifo-Geschäftsklima trübt sich erstmals seit einem halben Jahr ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend erstmals seit einem halben Jahr verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima ist im September um 1,2 Punkte auf 87,7 Punkte gesunken, wie das Münchner Forschungsinstitut am Mittwoch mitteilt. "Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen.

Analysten hatten hingegen eine bessere Stimmung in den Unternehmen erwartet und waren im Schnitt von einem Anstieg des Ifo-Index auf 89,4 Punkte ausgegangen.

Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen haben im September sowohl die aktuelle Lage als auch die Bewertung der künftigen Geschäfte schlechter eingeschätzt. Vor allem bei Dienstleistern hat sich das Geschäftsklima "merklich verschlechtert", heißt es in der Mitteilung./jkr/jsl/jha/