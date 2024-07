DEUTZ Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochnachmittag aus DEUTZ

DEUTZ im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,4 Prozent auf 5,70 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,4 Prozent auf 5,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 5,60 EUR. Bei 5,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.016.932 Stück gehandelt.

Am 02.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,41 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,55 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (3,64 EUR). Mit einem Kursverlust von 36,12 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,202 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,97 EUR.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,19 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 454,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 517,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von DEUTZ rechnen Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,672 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.



