DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,02 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 4,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 3,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 595.042 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 02.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,41 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 37,32 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 9,46 Prozent wieder erreichen.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,20 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 08.08.2024 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR – eine Minderung von 16,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 506,30 Mio. EUR eingefahren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können DEUTZ-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,538 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsende mit Abgaben

DEUTZ-Aktie -9 Prozent: DEUTZ kappt Jahresziele

SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich nachmittags leichter