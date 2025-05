DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 7,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.194.759 DEUTZ-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 7,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 103,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,183 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 489,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,596 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

