DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Dienstagmittag positiv

DEUTZ im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 7,14 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 7,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 7,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 290.617 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Abschläge von 48,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,183 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 489,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats