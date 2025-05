DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,12 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 7,06 EUR. Bei 7,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 236.352 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Gewinne von 11,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 95,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,183 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 454,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 489,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,596 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

