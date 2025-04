DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Einbußen

Kurs der DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,57 EUR nach.

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 6,57 EUR. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 6,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 427.653 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 20,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 80,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 20.03.2025. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 523,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 507,80 Mio. EUR.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,628 EUR je Aktie.

