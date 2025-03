DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Kursfeuerwerk

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 9,8 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 9,8 Prozent auf 7,75 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,95 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,66 EUR. Zuletzt wechselten 1.022.436 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 7,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,129 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,45 EUR für die DEUTZ-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.11.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 430,40 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 516,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die DEUTZ-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können DEUTZ-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,381 EUR im Jahr 2024 aus.

