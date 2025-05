Fokus auf Aktienkurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

19.05.25 16:08 Uhr

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 7,11 EUR.

Das Papier von DEUTZ legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 7,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 351.448 DEUTZ-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,82 Prozent. Bei 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 48,77 Prozent wieder erreichen. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,183 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR. DEUTZ gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent auf 489,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden. In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,596 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

