DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag in Rot

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 7,07 EUR.

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 7,07 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,10 EUR. Zuletzt wechselten 41.101 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 48,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,183 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,60 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 489,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 454,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je Aktie aus.

