DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,89 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 6,89 EUR. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 6,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,90 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.185 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 13,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 47,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,60 EUR angegeben.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent auf 489,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

