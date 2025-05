DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 7,05 EUR.

Die DEUTZ-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,05 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 7,04 EUR. Bei 7,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 277.709 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 12,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 48,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,183 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,60 EUR an.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 489,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,596 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats