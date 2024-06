DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 5,63 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 5,63 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 5,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.567 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,70 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 35,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,83 EUR.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 454,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 517,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte DEUTZ am 08.08.2024 vorlegen. Am 07.08.2025 wird DEUTZ schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,670 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

