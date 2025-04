DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,79 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,79 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 464.256 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 7,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 17,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,60 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

DEUTZ ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 507,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 523,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,628 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füße

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

So schätzen die Analysten die Zukunft der DEUTZ-Aktie ein